الإقتصاد

مؤشر الأسهم السعودية يتراجع 25 نقطة

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1448 هـ      29 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 25.56 نقطة، ليستقر عند مستوى 10907.67 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 145 مليون سهم، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، سجّلت خلالها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 165 شركة، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4% و9.94%.
وجاءت أسهم شركات متكاملة، والأسماك، وسلامة، وبترو رابغ، والبحر الأحمر، الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة، في حين تصدّرت أسهم شركات الموارد، والمطاحن العربية، وأكوا، والوطنية للتعليم، وطيبة قائمة الأكثر انخفاضاً.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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