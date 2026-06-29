مؤشر الأسهم السعودية يتراجع 25 نقطة

البلاد (الرياض)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 25.56 نقطة، ليستقر عند مستوى 10907.67 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 145 مليون سهم، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، سجّلت خلالها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 165 شركة، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4% و9.94%.

وجاءت أسهم شركات متكاملة، والأسماك، وسلامة، وبترو رابغ، والبحر الأحمر، الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة، في حين تصدّرت أسهم شركات الموارد، والمطاحن العربية، وأكوا، والوطنية للتعليم، وطيبة قائمة الأكثر انخفاضاً.