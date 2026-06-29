صادرات الخدمات تنمو 8% إلى 71 مليار ريال بالربع الأول

أظهرت نتائج إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات ارتفاع إجمالي صادرات المملكة من الخدمات خلال الربع الأول من 2026 إلى 71.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.1 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 7.9%.

وفي المقابل، تراجعت واردات الخدمات إلى 111.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 119.6 مليار ريال في الربع الرابع 2025، بانخفاض بلغت نسبته 6.9%.

وتصدرت خدمات السفر قائمة صادرات الخدمات السعودية بقيمة بلغت 44.3 مليار ريال، وشكل السفر الشخصي نحو 96.6% من إجمالي صادرات هذا القطاع، ما يعكس استمرار قوة الإنفاق السياحي الوافد إلى المملكة.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الاثنين)، جاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 10.9 مليار ريال، واستحوذ النقل الجوي على نحو 39.9% من إجمالي صادرات النقل، يليه النقل البحري ثم البري.

كما بلغت صادرات خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات نحو 2.6 مليار ريال، وشكلت خدمات الاتصالات ما نسبته 50.5% من إجمالي هذا البند، فيما سجلت الخدمات الحكومية قيمة مماثلة بلغت 2.6 مليار ريال.

وبلغت قيمة صادرات خدمات الأعمال الأخرى 2.4 مليار ريال، واستحوذت الاستشارات المهنية والإدارية على نحو 51% من إجمالي هذا القطاع، فيما سجلت خدمات التشييد نحو ملياري ريال، وبلغت صادرات الخدمات المالية 1.7 مليار ريال.

وتوزعت بقية صادرات الخدمات على أنشطة أخرى شملت خدمات التصنيع، والتأمين، ومعاشات التقاعد، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية.

على صعيد الواردات، سجلت خدمات النقل أعلى قيمة بين واردات الخدمات خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 31.8 مليار ريال، وشكل النقل البحري نحو 40.9% من إجمالي واردات النقل، يليه النقل الجوي ثم البري.