“سدايا” تغرم وتنذر جهات خالفت نظام حماية البيانات الشخصية

أصدرت لجان النظر في مخالفات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، حزمة من القرارات بحق جهات خالفت النظام. وفرضت الهيئة العقوبات المقررة نظامًا على تلك الجهات بعد ثبوت المخالفات، وشملت العقوبات غرامات مالية وإنذارات، وذلك استنادًا إلى اختصاصها بموجب المادة (36) من النظام.

وتمثلت أبرز المخالفات في معالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر دون الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، إضافةً إلى عدم التزام الجهات المخالفة بتبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية التي تضمن سرعة الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات الشخصية، مما يعد إخلالًا بالضوابط المعمول بها.

وتضمنت المخالفات أيضًا عدم إشعار الهيئة بحوادث تسرب البيانات الشخصية خلال المدة النظامية المحددة بـ 72 ساعة من تاريخ العلم بالحادثة. كما لم تتخذ الجهات المعنية الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية الكفيلة بالمحافظة على البيانات الشخصية.

وأكدت الهيئة أن من ضمن المخالفات المرصودة عدم الالتزام بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية، وذلك رغم انطباق حالات تعيينه وفقًا لأحكام النظام.

تأتي هذه الجهود ضمن المهام المنوطة بـ”سدايا” للإشراف على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ الممارسات المسؤولة في التعامل مع البيانات الشخصية، ورفع مستوى الالتزام بالأحكام النظامية، لتحقيق حماية بيانات الأفراد وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.