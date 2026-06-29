رئيس الوزراء الباكستاني يعزي القيادة في شهداء مروحية أرامكو

أعرب دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية.
وأكد دولته في منشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في هذا المصاب.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م