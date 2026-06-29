خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تعازي قيادات عدة دول

البلاد(جدة)

أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عن عزائه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.

وسأل جلالته في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن خالص التعازي والمواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.

وسأل سموه المولى- تعالى- في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما عبر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت -في برقية مماثلة-، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس تنورة.

وسأل المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان.

في السياق ذاته، أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وسأل فخامته في منشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

وكذلك أعرب محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية. وأكد دولته في منشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في هذا المصاب.

فيما أعربت جمهورية العراق عن تعازيها للمملكة إثر حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة وأدى إلى استشهاد من كان على متنها. وعبّرت وزارة الخارجية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، عن تعازيها ومواساتها إلى المملكة حكومةً وشعبًا. وأكدت تضامن جمهورية العراق الكامل مع المملكة في هذا المصاب الأليم، سائلة الله -عز وجل- أن يرحم الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.