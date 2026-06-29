تغريم «البحر الأحمر» لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية

البلاد( الرياض)

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، على شركة البحر الأحمر العالمية لمخالفتها الفقرة “أ” من المادة 79 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور دون تأخير عن توقيع شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة التابعة لها عقدًا بتاريخ 11 /07/ 2024، بقيمة مقدارها 1.5 مليار ريال.وأضافت أن الشركة لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية “تداول” إلا بعد نهاية جلسة التداول بتاريخ 17/ 09/ 2024م.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة قامت أيضًا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 3-114-2024 وتاريخ 07 /10 /2024، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح للهيئة والجمهور دون تأخير عن توقيع الشركة التابعة عقدًا بتاريخ 19 / 01 /2025 بقيمة مقدارها 265.9 مليون ريال؛ حيث لم تفصح الشركة عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة “تداول” إلا بعد نهاية جلسة التداول بتاريخ 20 /01 / 2025.