الإقتصاد

تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الإستراتيجية

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1448 هـ      29 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
شارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، في الاجتماع الافتراضي الـ 71 الاستثنائي للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.
واطلع الوزراء على قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وخطوات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعداد دراسة لتعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الإستراتيجية.
وأكَّد القصبي على تعزيز التكامل الخليجي عبر المشاريع الإستراتيجية التي ناقشها الاجتماع، التي تهدف إلى مواجهة تحديات انسيابية تدفق سلاسل الإمدادات.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وضمان تواجدها الدولي من خلال المشاركة الفعّالة في المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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