تشمل صيانة القطارات والعربات والإشارات.. «سرب» يفتح التسجيل لدبلوم تخصصات الخطوط الحديدية

البلاد (الرياض)

كشف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم للعام الحالي، الذي يتيح لخريجي الثانوية العامة التدريب على تخصصات فنية متقدمة في صناعة الخطوط الحديدية. ويشمل ذلك صيانة القطارات والعربات والقاطرات، إضافة إلى صيانة الإشارات والاتصالات والتحكم والبنية التحتية.

وينطلق التدريب في السادس من سبتمبر المقبل بمقر المعهد في مدينة بريدة، ويستمر لمدة سنتين، تتبعها ستة أشهر من التدريب العملي في شركة “سار”. ويوفر البرنامج مكافأة شهرية تتراوح بين ألفي ريال في السنة الأولى، وثلاثة آلاف ريال في السنة الثانية، مع التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي شامل للمتدربين.

وأوضح المدير العام للمعهد سلطان السلطان، أن باب التسجيل متاح حتى الحادي عشر من يوليو، مشيرًا إلى ضرورة استيفاء شروط الالتحاق بالبرنامج. وتتضمن الشروط الأساسية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على معدل لا يقل عن 80% في الثانوية العامة “المسار العلمي”.

ويشترط البرنامج أيضًا حصول المتقدم على معدل 70% في اختبار القدرات العامة، وأن يكون لائقًا طبيًا، وألا يتجاوز عمره 23 عامًا. ويتوجب على الراغبين في الالتحاق اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية بنجاح.