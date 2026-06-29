ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع في الدوحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت عقد اجتماع يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران لمعلومات مماثلة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، مشيرة إلى أهمية هذه اللقاءات في مسار العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، نفت وزارة الخارجية الإيرانية التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن عقد اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في قطر خلال الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الهادفة لوقف الحرب.

وأكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيجتمعون في الدوحة، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية العاملة على تنفيذ مذكرة التفاهم من المقرر أن تجتمع في الأيام المقبلة، وأنه جرى إنشاء قنوات اتصال لتهدئة أي تصعيد محتمل.

وتقوم قطر وباكستان بدور الوساطة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقد شهدت الأيام الأخيرة حالة من الضبابية بشأن مسار المفاوضات عقب تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار وتجدد الضربات بين واشنطن وطهران لأول مرة منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو.