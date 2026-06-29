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برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1448 هـ      29 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ونقل مدير الأمن العام تحيات سمو وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي الأمن العام ممن أُحيلوا إلى التقاعد، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مختلف المهام والواجبات، وإسهاماتهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتعزيز أمنه واستقراره.
وأكد البسامي أن هذا التكريم يجسّد نهج الوفاء والتقدير لمنسوبي الأمن العام، وعرفانًا بما قدموه من عطاء وتفانٍ وإخلاص طوال مسيرتهم العملية، وإسهاماتهم في ترسيخ الأمن وخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن ما قدموه سيظل محل اعتزاز وتقدير، وإرثًا مهنيًا يقتدي به منسوبو الأمن العام.
من جهة أخرى، شهدت مقار الأمن العام في جميع مناطق المملكة، اليوم، إقامة حفلات تكريم لمنسوبيها ممن أُحيلوا إلى التقاعد، تقديرًا لعطائهم ومسيرتهم في خدمة الوطن.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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