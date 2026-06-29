“الناصر” ينعى ضحايا مروحية أرامكو ويعزي أسر الشهداء

نعى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، ضحايا حادث تحطم المروحية التابعة للشركة، التي سقطت صباح أمس (الأحد) بالقرب من الجعيمة في محافظة رأس تنورة، وأسفر الحادث عن وفاة جميع من كانوا على متنها.

وقال الناصر في بيان للشركة: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى أرامكو السعودية الشهداء المتوفين في الحادث الذي تعرضت له طائرة مروحية تابعة للشركة صباح أمس بالقرب من الجعيمة”، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان.

وأكدت الشركة وقوفها إلى جانب أسر الضحايا وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذا المصاب الأليم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قد أفاد بأن المروحية سقطت في محافظة رأس تنورة عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، ما أدى إلى استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 14 شخصًا، وجميعهم من المواطنين السعوديين.