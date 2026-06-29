المسحل يغادر منصبه.. ويعتذر عن إخفاق الأخضر في المونديال

أعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيغادر منصبه بعد سبغ سنوات من تحمله المسؤولية، وذلك عقب خروج المنتخب السعودي من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عن عدم نجاح “الأخضر” في بلوغ الأدوار الإقصائية.

ونشر المسحل بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، كشف فيه عن قراره بعدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إتاحة الفرصة لقيادة جديدة، على أن يتم البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة.

واستهل المسحل بيانه بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي حظيت به كرة القدم السعودية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان الأساس في تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف المستويات.

كما أعرب عن تقديره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مثمنًا دعمه المستمر وحرصه الدائم على تطوير الرياضة السعودية وخدمة كرة القدم الوطنية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي المستقيل أنه وزملاؤه في مجلس الإدارة بذلوا كل ما في وسعهم لخدمة الكرة السعودية وتحقيق تطلعات الجماهير، إلا أن الإخفاق في التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم جاء دون مستوى الطموحات، مشددًا على أنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذه النتيجة، مقدمًا اعتذاره إلى الجماهير السعودية التي كانت تأمل في ظهور أفضل للمنتخب الوطني.

وأضاف المسحل أنه سيغادر منصبه بعد سبع سنوات قضاها على رأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيظل جنديًا مخلصًا في خدمة وطنه، وداعمًا لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا.

واختتم بيانه بتوجيه الشكر إلى الجماهير السعودية وكل من ساند مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مستقبلًا أكثر إشراقًا لكرة القدم السعودية، وأن يوفق الله المجلس القادم في تحقيق تطلعات الوطن وجماهيره.