الرياض تستضيف “مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026”

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مؤسّسة الرياضات الإلكترونية اليوم عن عودة مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026 (NGSC26) إلى الرياض خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026، وذلك قُبيل انطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، الحدث العالمي الجديد والبارز للرياضات الإلكترونية القائم على تمثيل الدول، والذي تستضيفه الرياض لأول مرة خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026.

ويُقام المؤتمر في فندق ومركز مؤتمرات سوفيتيل الرياض، حيث يجمع نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع القرار من قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار، ضمن منصّة عالمية للحوار وتبادل الرؤى وبناء الشراكات لمناقشة مستقبل هذه القطاعات والأنظمة التي ستحدّد ملامحها، ولتبادل الأفكار وتعزيز التعاون تحضيرًا للمرحلة المقبلة من المنافسة العالمية. ويهدف المؤتمر الذي انطلق عام 2023 إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات واستشراف مستقبل المنافسة العالمية في ظل التقاطع المتزايد بين الرياضة والتكنولوجيا والترفيه، بما يسهم في رسم ملامح الجيل القادم من المنافسات العالمية.

وقبيل انطلاق المؤتمر الرئيسي في الرياض في نوفمبر القادم، ستنظّم مؤسسة الرياضات الإلكترونية قمّة حصريّة تابعة للمؤتمر تُعقد بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس. وتعدّ هذه القمّة الفعاليّة الأولى التابعة للمؤتمر التي تُقام خارج المملكة العربيّة السعودية وتشكّل أولى خطوات التوسّع الدولي للمؤتمر بعد حوالي ثلاث سنوات على انطلاقه.

ويُعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار “الانتصار بمعناه الجديد: رسم ملامح مستقبل قطاع الألعاب لمواكبة عصرٍ جديد من المنافسة – الذكاء الاصطناعي ورأس المال وتحقيق العوائد”. ويعكس شعار المؤتمر التحوّل المتسارع في مفهوم النجاح في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، حيث سيناقش المتحدثون الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج التمويل الجديدة وهياكل الملكية والابتكار التجاري وسلوك ومتطلبات جمهور هذه القطاعات، ومدى تأثيرها على القيمة الناتجة عن هذه القطاعات وتطوير منظومتها، وإعادة تعريف مفهوم النجاح والانتصار فيها.

وفي خطوة جديدة لنسخة هذا العام، سيشهد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة تخصيص اليوم الافتتاحي الموافق 30 أكتوبر للمدعوين فقط، حيث سيتضمن فعاليات تواصل حصرية، وورش عمل، واجتماعات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية، وذلك قُبيل انطلاق جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هانس جاغنو، مدير مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: “أصبح مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة منصّة سنوية رائدة تجمع أبرز قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة لمناقشة أهم التطورات في هذه القطاعات ورسم ملامح مستقبلها. وفي عام 2026، سنواصل تعزيز هذا الدور الرائد للمؤتمر من خلال محطتين رئيسيتين، وهما تنظيم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض في نوفمبر بالتزامن مع بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وعقد قمّة باريس الحصريّة بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعكس هاتان المحطتان الطموح العالمي لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليعزّز مكانته كملتقى عالمي لأبرز الخبراء والقادة وصنّاع القرار العالميين وكمركزٍ تنطلق منه الأفكار النيّرة والشراكات المثمرة التي ترسم ملامح مستقبل المنافسة العالمية وتعطي معنى جديد لفكرة الانتصار في عالم هذه القطاعات”.

وتواصل نسخة هذا العام النجاح الكبير والنمو المستمر الذي حققه المؤتمر في عام 2025، حين شهد حضور أكثر من 1,500 مشارك من أبرز الخبراء وصنّاع القرار في مختلف القطاعات، من بينهم أكثر من 500 رئيس تنفيذي، إلى جانب ممثلين من 25 شركة من كبار ناشري الألعاب، وأكثر من 50 مؤسسة وشركة مؤثرة في قطاع الرياضات الإلكترونية. كما جمع المؤتمر قادة عالميين في العديد من المجالات، بما فيها الألعاب والرياضة والاستثمار والإعلام والتكنولوجيا.

وشهدت نسخة عام 2025 مشاركة متحدثين وممثلين من شركات Ubisoft، و Amazon، و Sony، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ومؤسسة الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاركة لأبرز المتحدثين العالميين ومنهم أستاذ الشطرنج (غراندماستر) العالمي، النرويجي ماغنوس كارلسن، ورائد الأعمال ومقدّم البودكاست الشهير، البريطاني ستيفن بارتليت، ومصمّم الألعاب الغنيّ عن التعريف، الياباني هيديو كوجيما، والمخرج الدنماركي نيكولاس ويندينج ريفن، ولاعبة كرة القدم السابقة، الأميركية أليكس مورغان. واستضاف الحدث أيضاً أكثر من 250 اجتماعاً ثنائياً، إلى جانب توقيع 30 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة.

ويجري تنظيم المؤتمر بالشراكة مع “ريتشارد أتياس وشركاه”، الشركة العالمية المختصّة بالتواصل الاستراتيجي وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العالمية، بالإضافة إلى شركة “مَعنى للتواصل الاستراتيجي”، الشركة الاستشارية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها والمتخصصة بالعلاقات الإعلامية والتسويق وصناعة المحتوى ضمن البرنامج. وتسهم هاتان الشركتان في دعم المؤتمر من خلال تطوير منصته العالمية، وتعزيز استراتيجيات التواصل وزيادة التفاعل المؤثر في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة.