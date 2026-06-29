اتفاق أمريكي إيراني على وقف التصعيد

اتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف أحدث الأعمال القتالية واستئناف المحادثات بشأن نزاعهما بشأن مضيق هرمز، وهي خطوة يمكن أن توقف تبادل الضربات الذي هدد بانهيار اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب.

ونوه مسؤول أمريكي كبير بأن الجانبين يعتزمان عقد اجتماع غداً (الثلاثاء) في قطر للعودة إلى الجهود الدبلوماسية بعد عدة أيام من الضربات والضربات المضادة، وفقاً لموقع “أكسيوس”.

بدوره، أكد مسؤول أمريكي آخر، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وستسمحان للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم.

وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، بعد وقت قصير من تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب.

عقدت جولة من المحادثات تحت إشراف وسطاء وقادها جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في سويسرا قبل أسبوع، ثم أصدرت واشنطن إعفاءً عن بعض العقوبات المفروضة على طهران، لكن القتال استؤنف وزادت حدته منذ ذلك الحين.