إطلاق جائزة “مائي” لتحفيز الابتكارات الوطنية

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه جائزة «مائي»؛ بوصفها إحدى مبادراته الاستراتيجية الهادفة إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز التميز في مجال كفاءة وترشيد استخدام المياه، وترسيخ ثقافة الاستدامة المائية على مستوى مختلف القطاعات وفئات المجتمع.

وأفاد المركز بأن الجائزة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية كفاءة وترشيد المياه، وتشجيع الممارسات المتميزة، وتكريم الإنجازات النوعية ذات الأثر المستدام، إلى جانب توفير بيئة تنافسية تسهم في تحفيز الابتكار وإبراز المبادرات التي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأضاف أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية هي: مسار ممارسات كفاءة وترشيد المياه، ومسار نشر ثقافة ترشيد المياه، ومسار شركاء مائي، بما يتيح مشاركة الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المجتمع والأفراد، وفق الفئات والمعايير المحددة لكل مسار.

وتُمنح الجائزة مرة كل عامين وفق ضوابط ومعايير معتمدة، ويحظى الفائزون بتقدير رسمي يبرز إسهاماتهم في مجال كفاءة وترشيد المياه كما تتضمن الجائزة مكافآت للفائزين من كافة الفئات؛ تقديراً لإسهاماتهم في نشر الوعي المائي وتعزيز السلوكيات المرشدة.

ويأتي إطلاق الجائزة ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي، المقام خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026 في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة، بمشاركة نخبة من المختصين والجهات ذات العلاقة بقطاع المياه، تأكيداً لالتزام «مائي» بدعم الاستدامة المائية، وتحفيز المبادرات والممارسات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه والمحافظة على مواردها للأجيال القادمة.