أمير الشرقية يطّلع على جهود إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فيصل بن مقعد العتيبي، وعدد من قيادات الإدارة.
واطّلع على جهود الإدارة وأبرز إنجازاتها خلال النصف الأول من العام 2026، مشيدًا بما تحققه الجهات الأمنية من إنجازات نوعية في مكافحة المخدرات، وما تنفذه من عمليات وضربات استباقية أسهمت في إحباط العديد من محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة.
وأكد سموه أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الأمني، وتسخيرها جميع الإمكانات، مكّن الجهات الأمنية، بعد توفيق الله، من تحقيق إنجازات أمنية متواصلة بكفاءة واقتدار، أسهمت في حماية المجتمع والحفاظ على أمن الوطن.
وقدّم العميد العتيبي عرضًا عن أبرز جهود وإنجازات الإدارة في مكافحة المخدرات خلال النصف الأول من العام 2026، وما تحقق من نتائج ميدانية في ضبط مهربي ومروجي المواد المخدرة وتفكيك الشبكات الإجرامية، إلى جانب البرامج التوعوية والشراكات المجتمعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بخطورة المخدرات وتعزيز الوقاية منها، ومشاركة مديرية المنطقة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي للوقاية من المخدرات ومكافحتها.
ورفع العتيبي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته لأعمال الإدارة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة الجهود وتعزيز كفاءة الأداء بما يسهم في تحقيق مستهدفات حفظ الأمن وحماية المجتمع.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فيصل بن مقعد العتيبي، وعدد من قيادات الإدارة.
واطّلع على جهود الإدارة وأبرز إنجازاتها خلال النصف الأول من العام 2026، مشيدًا بما تحققه الجهات الأمنية من إنجازات نوعية في مكافحة المخدرات، وما تنفذه من عمليات وضربات استباقية أسهمت في إحباط العديد من محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة.
وأكد سموه أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الأمني، وتسخيرها جميع الإمكانات، مكّن الجهات الأمنية، بعد توفيق الله، من تحقيق إنجازات أمنية متواصلة بكفاءة واقتدار، أسهمت في حماية المجتمع والحفاظ على أمن الوطن.
وقدّم العميد العتيبي عرضًا عن أبرز جهود وإنجازات الإدارة في مكافحة المخدرات خلال النصف الأول من العام 2026، وما تحقق من نتائج ميدانية في ضبط مهربي ومروجي المواد المخدرة وتفكيك الشبكات الإجرامية، إلى جانب البرامج التوعوية والشراكات المجتمعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بخطورة المخدرات وتعزيز الوقاية منها، ومشاركة مديرية المنطقة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي للوقاية من المخدرات ومكافحتها.
ورفع العتيبي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته لأعمال الإدارة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة الجهود وتعزيز كفاءة الأداء بما يسهم في تحقيق مستهدفات حفظ الأمن وحماية المجتمع.