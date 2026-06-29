أمير الشرقية ووزير الطاقة يتقدمان صلاة الميت على شهداء “مروحية أرامكو”

تقدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو السعودية” ياسر الرميان، جموع المصلين في صلاة الجنازة عصر اليوم (الاثنين)، على 7 من شهداء حادثة مروحية أرامكو بجامع الفرقان في الدمام.

وتحطمت مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية إثر سقوطها في منطقة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية عند الساعة السادسة من صباح أمس (الأحد)، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 14 شخصًا، وجميعهم من المواطنين السعوديين.

وأعربت وزارة الطاقة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهداء، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته.