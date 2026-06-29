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أمير الشرقية ووزير الطاقة يتقدمان صلاة الميت على شهداء “مروحية أرامكو”

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1448 هـ      29 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدمام)

تقدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو السعودية” ياسر الرميان، جموع المصلين في صلاة الجنازة عصر اليوم (الاثنين)، على 7 من شهداء حادثة مروحية أرامكو بجامع الفرقان في الدمام.

وتحطمت مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية إثر سقوطها في منطقة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية عند الساعة السادسة من صباح أمس (الأحد)، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 14 شخصًا، وجميعهم من المواطنين السعوديين.

وأعربت وزارة الطاقة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهداء، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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