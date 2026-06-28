السياسة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1448 هـ      28 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
‏تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.
وأعرب وزير خارجية دولة الكويت خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.
من جانبه، عبر سمو وزير الخارجية عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيًا للشهداء بالرحمة والمغفرة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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