وزير الخارجية يبحث مع نظرائه بـ4 دول مستجدات المنطقة

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة والإعراب عن إدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وللتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية، وتأكيدهما على أهمية الالتزام بالاتفاق الأمريكي – الإيراني، وبذل مزيدٍ من الجهود لإنجاح المسار التفاوضي والتوصل لحلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. كما تلقى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة، وإدانة واستنكار الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وللتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة للمسار التفاوضي، بما يحفظ السلم والأمن للمنطقة. وكذلك تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.

كما أجرى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.