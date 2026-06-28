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وزارة الطاقة: سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها الـ(14)

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1448 هـ      28 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه في يوم الأحد الموافق (28 يونيو 2026م) وعند الساعة (6:00) سقطت طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، وقد نتج عن الحادث استشهاد جميع ركابها، وعددهم (14) وجميعهم من المواطنين السعوديين- رحمهم الله.
وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.
وتتقدم وزارة الطاقة بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الشهداء، سائلين المولى- عز وجل- لهم الرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم من الشهداء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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