مونديال 2026.. مواجهات نارية مرتقبة في دور الـ32

بالنسبة للمنتخبات العربية، فهناك ثلاث مواجهات منتظرة وهي المغرب أمام هولندا، ومصر أمام أستراليا، والجزائر أمام سويسرا.
وفيما يلي قائمة بمواجهات دور الـ 32:
1- هولندا – المغرب
2- أستراليا – مصر
3- سويسرا – الجزائر
4- الأرجنتين – الرأس الأخضر
5- إسبانيا – النمسا
6- كوت ديفوار – النرويج
7- البرازيل – اليابان
8- ألمانيا – باراغواي
9- فرنسا – السويد
10- جنوب إفريقيا – كندا
11- الولايات المتحدة – البوسنة والهرسك
12- بلجيكا – السنغال
13- كولومبيا – غانا
14- إنجلترا – الكونغو الديمقراطية
15- المكسيك – الإكوادور
16- البرتغال – كرواتيا
وفيما يلي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم:
المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا
المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك
المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب
المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، الباراغواي
المجموعة الخامسة: ألمانيا، ساحل العاج، الإكوادور
المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد
المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر
المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر
المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال
المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر
المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا، البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية
المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا