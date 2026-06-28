مونديال 2026.. محرز يقود الجزائر إلى دور الـ 32

حجز المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادله أمام نظيره النمساوي المتأهل أيضًا 3-3، بعد مباراة شهدت نهاية مثيرة جدًا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

وشهد اللقاء تألق جناح النادي الأهلي، رياض محرز، الذي نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 60 و90+3.

تألق محرز

وبعدما كانت النمسا متقدمة في النتيجة، أدرك محرز التعادل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، مترجمًا تمريرة على طبق من ذهب لعبها حسام عوار من الجهة اليسرى بعد اختراقه المنطقة إثر مجهود فردي وتخطيه ستيفان بوش مدافع ماينتس الألماني.

ثم عاد محرز وعلى نحو مباغت أحرز الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة (90+3)، وهو هدف كان كفيلًا بإقصاء النمسا من البطولة والثأر من “فضيحة خيخون” في مونديال إسبانيا 1982، وتأهل الجزائر وصيفة خلف الأرجنتين، إضافة إلى عبور إيران إلى الأدوار الإقصائية كأحد أفضل المنتخبات في المركز الثالث.

لكن الإثارة بلغت أشدها عندما منح كالايدجيتش التعادل لمنتخب بلاده برأسية في الرمق الأخير (90+6)، لتحقق الجزائر تعادلًا ثمينًا كونها تفادت لقاء إسبانيا في الدور الثاني ووقعت مع سويسرا.

الأفضل في اللقاء

وحصد الدولي الجزائري جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحسب موقع سوفا سكور فإن محرز حصل على تقييم 9.1 كأفضل لاعب في الفريقين خلال المباراة.

وقال محرز:” في لحظة ما كنا متقدمين وهم تقدموا علينا مرتين. لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق، لكننا قمنا بالأهم وهو التأهل إلى الدور المقبل”.

وحول الحديث عن الثأر من “فضيحة خيخون” الذي أُثير قبل المواجهة، علّق: “لا، لا، نقوم بكل شيء من أجل وطننا. حاولنا أن نجعلهم فخورين بنا وتأهلنا وهذا ما قمنا به. كنا نريد أن نكون سعداء مع بلدنا”.