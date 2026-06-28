مونديال 2026.. كولومبيا تتعادل مع البرتغال وتتصدر الـ” 11″

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط لتتأهل في صدارة المجموعة، بينما أنهت البرتغال الدور الأول في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وجاء منتخب الكونغو ثالثًا برصيد 4 نقاط، ليضمن التأهل، ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، فيما تذيلت أوزبكستان الترتيب دون نقاط.

وسيلتقي منتخب كولومبيا مع غانا في دور الـ 32، فيما سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي.