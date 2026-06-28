مونديال 2026.. كولومبيا تتعادل مع البرتغال وتتصدر الـ” 11″

حسم منتخبا كولومبيا والبرتغال بطاقتي التأهل عن المجموعة الحادية عشرة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما تعادلا سلبيًا في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد على ملعب “ميامي ستيديوم”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط لتتأهل في صدارة المجموعة، بينما أنهت البرتغال الدور الأول في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
وجاء منتخب الكونغو ثالثًا برصيد 4 نقاط، ليضمن التأهل، ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، فيما تذيلت أوزبكستان الترتيب دون نقاط.
وسيلتقي منتخب كولومبيا مع غانا في دور الـ 32، فيما سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي.
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