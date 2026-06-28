مونديال 2026.. كرواتيا تعبر لدور الـ32 بعد الفوز على غانا

حسم منتخب كرواتيا تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الغاني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة ويضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية، فيما تجمد رصيد منتخب غانا عند 4 نقاط في المركز الثالث، لكنه نجح أيضًا في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12.

وفرض المنتخب الكرواتي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 17، بعدما ارتطمت تسديدة نيكولا فلاسيتش بالعارضة.

وواصلت كرواتيا ضغطها حتى نجحت في هز الشباك عند الدقيقة 31، عندما سجل بيتار سوتشيتش الهدف الأول، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى مدرب غانا تبديلين دفعة واحدة، بإشراك كودجو بيراه أوبونج وعبدول فاتاو إسحاقو بدلًا من جوناس أدجيتي وإليشا أووسو، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

وفي الدقيقة 68، تلقى الكرواتي إيفان بيريشيتش بطاقة صفراء، قبل أن ينجح منتخب غانا في إدراك التعادل عند الدقيقة 73 عبر دريك لوكاسن، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

لكن الرد الكرواتي جاء في الوقت المناسب، إذ تمكن نيكولا فلاسيتش من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83، مانحًا منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة ضمنت له التأهل إلى دور الـ32.

بتلك النتيجة، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة ويضمن التأهل لدور الـ32، بينما بقى منتخب غانا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وضمت أيضًا التأهل من ضمن أفضل ثوالث في المجموعات الـ12.