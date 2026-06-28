مونديال 2026.. إنجلترا تتخطى بنما بثنائية وتتصدر الـ”12″

البلاد (جدة)

حسم منتخب إنجلترا تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره البنمي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 7 نقاط، ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة الـ 12، ويضمن التأهل إلى دور الـ32، بينما ودع منتخب بنما البطولة بعدما أنهى مشواره دون أي نقطة، متذيلاً جدول الترتيب.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الشوط الأول، في ظل محاولات متبادلة من المنتخبين للوصول إلى الشباك، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن كلا الفريقين، لينتهي النصف الأول دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى مدرب بنما أولى تغييراته بالدفع بخوسيه فاخاردو بدلاً من توماس رودريجيز، قبل أن يحصل اللاعب نفسه على بطاقة صفراء في الدقيقة 53.

وبعد دقيقتين فقط، كاد ماركوس راشفورد أن يمنح إنجلترا التقدم، بعدما اخترق دفاع بنما وسدد كرة قوية، لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

ونجح المنتخب الإنجليزي في فك شفرة الدفاع البنمي عند الدقيقة 62، عندما استغل جود بيلينجهام عرضية متقنة، ليحولها بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك، معلناً الهدف الأول.

ولم ينتظر الإنجليز كثيراً لتعزيز تقدمهم، إذ أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما ارتقى لعرضية قادمة من الجهة اليسرى، وأسكنها برأسية قوية داخل المرمى.

وفرض منتخب إنجلترا أفضليته على معظم فترات اللقاء، ونجح في ترجمة سيطرته إلى انتصار مستحق، أنهى به دور المجموعات في الصدارة، بينما غادر منتخب بنما البطولة دون تحقيق أي نقطة.