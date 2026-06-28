ملك الأردن يعزّي القيادة في شهداء سقوط طائرة أرامكو

أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عن عزائه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.
وسأل جلالته في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م