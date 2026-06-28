مجلس التعاون: الهجمات الإيرانية تهديد مباشر لأمن المواطنين والمقيمين على أراضي البحرين والكويت

البلاد (الرياض)
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأوضح أن هذه الهجمات الغادرة تعد تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم وسلامتهم على أراضي البحرين والكويت، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، وأن استمرار هذه الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود.
وأكد دعم مجلس التعاون لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين ودولة الكويت لتعزيز أمنهما وصون سيادتهما وحماية شعبيهما والمقيمين على أراضيهما.
وأوضح أن هذه الهجمات الغادرة تعد تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم وسلامتهم على أراضي البحرين والكويت، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، وأن استمرار هذه الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود.
وأكد دعم مجلس التعاون لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين ودولة الكويت لتعزيز أمنهما وصون سيادتهما وحماية شعبيهما والمقيمين على أراضيهما.