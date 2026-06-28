السياسة

مجلس التعاون: الهجمات الإيرانية تهديد مباشر لأمن المواطنين والمقيمين على أراضي البحرين والكويت

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1448 هـ      28 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأوضح أن هذه الهجمات الغادرة تعد تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم وسلامتهم على أراضي البحرين والكويت، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، وأن استمرار هذه الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود.
وأكد دعم مجلس التعاون لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين ودولة الكويت لتعزيز أمنهما وصون سيادتهما وحماية شعبيهما والمقيمين على أراضيهما.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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