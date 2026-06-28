مبادرات إنسانية شاملة لمركز الملك سلمان بخمس دول

البلاد (عواصم)

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلسلة من البرامج الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، شملت توزيع مساعدات غذائية وإيوائية وتنموية، ضمن جهوده المستمرة لتخفيف معاناة المحتاجين حول العالم، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات.

وسلّم المركز في جمهورية أوزبكستان، هدية المملكة البالغة 25 طنًا من التمور، جرى تسليمها عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار البرامج، التي تقدمها المملكة للدول الشقيقة والصديقة ودعم الفئات المحتاجة.

وفي قطاع غزة، واصل المركز جهوده الإغاثية عبر توزيع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب القطاع، استفاد منها العدد نفسه من الأفراد من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة. وفي اليمن، نفّذ المركز عدة تدخلات إيوائية، شملت توزيع 75 خيمة و75 حقيبة إيوائية في محافظة شبوة استفادت منها 75 أسرة تضم 449 فردًا، إضافة إلى توزيع خيمتين وحقيبتين إيوائيتين في محافظة مأرب استفاد منها عدد من الأسر النازحة، وذلك ضمن مشروع خطة الطوارئ الإيوائية الهادف إلى توفير المأوى في حالات النزوح والكوارث.

وفي أفغانستان، وزّع المركز 290 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والأيتام في ولاية دايكندي، استفاد منها 2,030 فردًا، في إطار مشروع الأمن الغذائي والطوارئ، الذي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة.

كما شملت الجهود جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث وزّع المركز 805 سلال غذائية في ولاية تارابا، استفاد منها 4,830 فردًا من الأسر النازحة والمتضررة، ضمن برامج الدعم الغذائي المستمرة.

وتؤكد هذه الجهود المتنوعة استمرار الدور الإنساني للمملكة عبر ذراعها الإغاثي في دعم الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية والإيوائية في مختلف دول العالم، وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة في مواجهة الأزمات والكوارث.