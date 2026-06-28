لتحسين جودة تنفيذ المشاريع الوطنية.. «البلديات» تطلق نظام تصنيف المقاولين

البلاد(الرياض)

أطلقت وزارة البلديات والإسكان آلية محدثة لنظام تصنيف المقاولين، في إطار توجه تنظيمي يستهدف رفع كفاءة قطاع المقاولات وتحسين جودة تنفيذ المشاريع الوطنية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحيادية ودعم مستهدفات تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.

وترتكز الآلية الجديدة على نموذج تقييم شامل يغطي الجوانب الفنية والمالية والخبرات السابقة والقدرات المؤسسية، ويمتد ليشمل مجالات متعددة مثل التشييد والبناء، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتغذية والإعاشة، والأمن السيبراني، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، والتشغيل والصيانة والخدمات، بما يرفع جاهزية المقاولين للمنافسة على المشاريع الحكومية بكفاءة أعلى.

وتعتمد الآلية على منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل عبر منصة بلدي، تتيح للمقاولين إتمام إجراءات التصنيف إلكترونيًا من تقديم الطلب حتى إصدار شهادة التصنيف وطباعتها ذاتيًا دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع دقة البيانات وتعزيز موثوقيتها. كما تمكّن المنظومة الجهات الحكومية من التحقق الرقمي من شهادات التصنيف ودرجاتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن، بما يدعم الدراسات الإحصائية وصناعة القرار ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير في القطاع.