عزت رئيس تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق.. القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

البلاد (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور خوسية راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق فرانسيسكو غوتيريش. وقال الملك سلمان:” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور خوسية راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق فرانسيسكو غوتيريش.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.