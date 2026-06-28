عبر منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية.. السعودية في مكافحة المخدرات.. مطاردات داخلية وأعين راصدة

البلاد (الرياض)

تحت شعار “بالمرصاد”، تجدد المملكة في 26 يونيو من كل عام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تأكيد التزامها بحماية المجتمع من آفة المخدرات، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والجهود الأمنية، من خلال حملات توعوية وبرامج تثقيفية وأنشطة ميدانية تستهدف مختلف فئات المجتمع، للحد من الآثار الصحية والاجتماعية والأمنية للمخدرات.

ولا تقتصر جهود المملكة على الجوانب الأمنية، بل تمتد إلى الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل، عبر برامج تستهدف المدارس والجامعات ومواقع العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، بما يسهم في رفع الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ ثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع.

ولا تقتصر جهود مكافحة المخدرات وضبط مروجيها ومهربيها على جهة واحدة فقط، بل تتشارك جميع الجهات الأمنية في ذلك، فهناك شرطة المناطق، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، وأسهمت جميعها في إحباط تهريب ملايين من أقراص الكبتاجون والإمفيتامين وشحنات من المواد المخدرة الأخرى؛ ومنها الحشيش والقات والكوكايين.

وخلال الفترة من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولات تهريب مواد وحبوب مخدرة ومحظورة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بلغ إجماليها 1098 كيلوجرامًا، إلى جانب أكثر من 25 مليون حبة مخدرة ومحظورة، رغم لجوء المهربين إلى أساليب وحيل مبتكرة لإخفائها وتمريرها.

ونجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات خلال الأشهر الستة الماضية في إحباط تهريب ما لا يقل عن 3.67 مليون قرص إمفيتامين، وضبط أطنان من الحشيش ومادة الشبو، إلى جانب القبض على عشرات المروجين والمهربين وإحباط العديد من محاولات التهريب عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.