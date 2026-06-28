ضبط 15 ألف وافد مخالف.. إحالة 16 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع، عن ضبط أكثر من 15.2 ألف مخالف، منهم 7.5 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و4.4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من 3 آلاف مخالف لنظام العمل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1763 شخصًا، 44% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، كما تم ضبط 22 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 26.4 ألف وافد مخالف، منهم 2073 امرأة، كما تمت إحالة 16.3 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3618 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.2 ألف مخالف.

وحذرت “الداخلية” كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ من تعريض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.