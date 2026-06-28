شارك بتوجيه من وزير الدفاع في «أسبوع الأمم المتحدة».. «التحالف الإسلامي» يرسخ دوره في مكافحة الإرهاب

البلاد (نيويورك)

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، شارك وفد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، برئاسة الأمين العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في فعاليات أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الإرهاب والتطرف، وترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

ويُعد أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، حيث يجمع ممثلين عن الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، ورؤساء الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، والمنظمات الإقليمية، والخبراء والمتخصصين، لمناقشة التحديات والتهديدات الإرهابية المستجدة، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز الاستجابة الدولية لها.

ويتضمن الأسبوع سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، والجلسات التخصصية، والفعاليات الجانبية التي تتناول أبرز أولويات مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح اللواء المغيدي أن مشاركة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تؤكد حرصه على تعزيز حضوره في المحافل الدولية المتخصصة، وترسيخ دوره؛ كشريك فاعل في دعم الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف، من خلال مجالات عمله الأربعة، وهي: المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري. كما تسهم هذه المشاركة في بناء القدرات، وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة. وعلى هامش أعمال الأسبوع، عقد اللواء المغيدي عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث التقى في نيويورك، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية؛ بما يخدم الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف. كما التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة ألكسندر زويف، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك بين التحالف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب لقائه بمدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ماورو ميديكو، الذي تناول سبل تعزيز الشراكة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات؛ دعمًا للجهود الدولية في هذا المجال. كما يشارك التحالف في عدد من الجلسات والاجتماعات التخصصية التي تُعقد ضمن الفعاليات الجانبية لأسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 2026، مستعرضًا أبرز مبادراته وبرامجه وجهوده الداعمة للدول الأعضاء، ومؤكدًا التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات محاربة الإرهاب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها.