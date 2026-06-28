الأولى القيادة تتلقى تعازي قيادات عدة دول في شهداء مروحية أرامكو

البلاد (جدة) أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن تعازيه ومواساته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، الذي أدى إلى وفاة جميع ركابها. ودعا جلالته في برقية عزاء بعثها لخادم الحرمين الشريفين، المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على أهلهم وذويهم بالصبر والسلوان. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة مماثلتين لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي السياق ذاته، أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن تعازيه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة. جاء ذلك في برقية عزاء بعثها سموه لخادم الحرمين الشريفين. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، برقيتي عزاء مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة في حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، الذي أسفر عن استشهاد جميع ركابها. وقدمت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الشهداء، وإلى المملكة وشعبها في هذا المصاب. كما أعربت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية ولذوي الشهداء في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة. ودعت المولى- عزّ وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، إثر حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، الذي أسفر عن استشهاد جميع ركابها. وأكدت خارجية فلسطين تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الأليم، كما تقدمت بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلة المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.