مونديال 2026.. منتخب مصر يتأهل إلى دور الـ 32 قبل مواجهة إيران

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل مواجهته أمام نظيره الإيراني، المقرر إقامتها في السادسة صباح اليوم السبت.

جاء تأهل المنتخب المصري إلى الدور الثاني من المونديال عقب تعادل المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر، وخسارة منتخب أوروغواي أمام إسبانيا، ليضمن الفراعنة رسميًا مقعدهم في دور الـ32.



وكان المنتخب المغربي أول المنتخبات العربية التي حسمت تأهلها إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026.

في المقابل، ودّعت منتخبات قطر والسعودية وتونس والعراق والأردن منافسات البطولة من دور المجموعات، بينما لا يزال المنتخب الجزائري يمتلك فرصة التأهل؛ إذ يخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب النمسا في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.