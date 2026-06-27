الرياضة

مونديال 2026.. مصر تتعادل مع إيران وتتأهل في وصافة “السابعة”

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1448 هـ      27 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تعادل المنتخب المصري مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما، صباح اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات، ببطولة كأس العالم2026، وذلك على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل.

تقدم منتخب مصر بهدف محمود صابر في الدقيقة 5، وتعادلت إيران بهدف رامين رضائيان في الدقيقة 14.

ورفعت مصر، التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الماضية، رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف بلجيكا.

واكتفت إيران بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وتنتظر إمكانية تأهلها كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث بينما ظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة ‌واحدة.

وضربت مصر ‌موعدًا مع أستراليا في دور 32 ​في ‌الثالث ⁠من ​يوليو المقبل ⁠في دالاس.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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