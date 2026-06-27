مونديال 2026.. مصر تتعادل مع إيران وتتأهل في وصافة “السابعة”

البلاد (جدة)
تعادل المنتخب المصري مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما، صباح اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات، ببطولة كأس العالم2026، وذلك على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل.
تقدم منتخب مصر بهدف محمود صابر في الدقيقة 5، وتعادلت إيران بهدف رامين رضائيان في الدقيقة 14.
ورفعت مصر، التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الماضية، رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف بلجيكا.
واكتفت إيران بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وتنتظر إمكانية تأهلها كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث بينما ظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
وضربت مصر موعدًا مع أستراليا في دور 32 في الثالث من يوليو المقبل في دالاس.
ملخص مباراة مصر وإيران | دور المجموعات – كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ozpzglfXPY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2026