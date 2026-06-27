مونديال 2026.. مصر تتعادل مع إيران وتتأهل في وصافة “السابعة”

البلاد (جدة)

تعادل المنتخب المصري مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما، صباح اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات، ببطولة كأس العالم2026، وذلك على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل.

تقدم منتخب مصر بهدف محمود صابر في الدقيقة 5، وتعادلت إيران بهدف رامين رضائيان في الدقيقة 14.

ورفعت مصر، التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الماضية، رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف بلجيكا.