الرياضة

مونديال 2026.. فرنسا تهزم النرويج برباعية وتنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1448 هـ      27 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق المنتخب الفرنسي فوزًا مستحقًا على نظيره النرويجي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب بوسطن ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026.

افتتح عثمان ديمبلي التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

 

وقلص منتخب النرويج الفارق سريعًا عن طريق ثيلو آسجارد في الدقيقة 21، وعاد ديمبلي ليكمل تألقه، مسجلًا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 32، موقعًا على هاتريك تاريخي، واختتم الديوك حفلة الأهداف بالرابع عن طريق ديزيري دوي في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة حسم “الديوك” صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما رافق المنتخب النرويجي فرنسا إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني بـ6 نقاط، وحل منتخب السنغال ثالثًا برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب العراق الترتيب دون نقاط.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

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