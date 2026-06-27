مونديال 2026.. فرنسا تهزم النرويج برباعية وتنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

البلاد (جدة)
⚽️🇫🇷 عثمان ديمبيلي يفتتح التسجيل ويضع فرنسا في المقدمة 🔥
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⚽️🇫🇷 ديمبيلي يضاعف النتيجة لمنتخب فرنسا
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ثيلو أسغارد يقلص الفارق لمنتخب النرويج 🔥🇳🇴
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ديمبيلي يواصل الإبهار بتوقيعه على الهدف الثالث لمنتخب "الديوك" ! ⚽️😮
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ديزيري دووي يزيد من متاعب النرويج بهدف رابع !#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/huoyPhx1Yp
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