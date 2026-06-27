الرياضة

مونديال 2026.. بلجيكا تقسو على نيوزيلندا وتتأهل في صدارة”السابعة”

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1448 هـ      27 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في نهائيات كأس العالم 2026، بتغلبها الكبير على نيوزيلندا 5-1 الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في دور الـ32 وانتزاع الصدارة.

سجل خماسية بلجيكا كل من لياندرو تروسار وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وأليكسيس ساليمايكيرس في الدقائق 28 و50 و66 و86 و90+4، فيما جاء هدف نيوزيلندا الوحيد عن طريق إليجاه جاست في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع البلجيكيون رصيدهم إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق هدف عن مصر المتأهلة وصيفًا بعد تعادلها أمام إيران الثالثة (3 نقاط) 1-1، فيما حلت نيوزيلندا أخيرة بنقطة يتيمة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *