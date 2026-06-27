الرياضة

مونديال 2026.. إسبانيا تتصدر “الثالثة”.. والأوروغواي تودع

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1448 هـ      27 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

انتزع المنتخب الإسباني بطاقة الترشح إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، إثر فوزه الشاق على نظيره الأوروغواياني بهدف دون رد، في المباراة التي جرت فجر السبت بمنافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

سجل هدف المنتخب الإسباني والمباراة الوحيد اللاعب أليكس باينا في الدقيقة 42.

ونجح الماتادور الإسباني في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ومن ثم انتزاع بطاقة الترشح.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده بعد الفوز إلى 7 نقاط ليحتل الصدارة ويتأهل إلى الدور الثاني، وفي المقابل يغادر منتخب أوروغواي مبكرًا بعد احتلال المركز الثالث برصيد نقطتين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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