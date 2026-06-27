مونديال 2026.. إسبانيا تتصدر “الثالثة”.. والأوروغواي تودع

انتزع المنتخب الإسباني بطاقة الترشح إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، إثر فوزه الشاق على نظيره الأوروغواياني بهدف دون رد، في المباراة التي جرت فجر السبت بمنافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

سجل هدف المنتخب الإسباني والمباراة الوحيد اللاعب أليكس باينا في الدقيقة 42.

ونجح الماتادور الإسباني في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ومن ثم انتزاع بطاقة الترشح.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده بعد الفوز إلى 7 نقاط ليحتل الصدارة ويتأهل إلى الدور الثاني، وفي المقابل يغادر منتخب أوروغواي مبكرًا بعد احتلال المركز الثالث برصيد نقطتين.