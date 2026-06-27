المنتخب الوطني يتعادل مع الرأس الأخضر ويودع المونديال

ودع المنتخب الوطني السعودي منافسات كأس العالم 2026، إثر تعادله سلبياً أمام نظيره الرأس الأخضر في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، والذي أُقيم فجر اليوم السبت.

ورفع التعادل رصيد المنتخب السعودي إلى نقطتين ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة ويغادر المونديال مبكرًا.

ولم يشكل المنتخب الوطني خطورة كبيرة تُذكر على مرمى الرأس الأخضر، وافتقد للفاعلية الهجومية على مدار 90 دقيقة.

وفي المقابل تأهل منتخب الرأس الأخضر وخطف بطاقة الترشح الثانية رفقة المنتخب الإسباني بعد وصول رصيده إلى 3 نقاط واحتلاله المرتبة الثانية في المجموعة.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع الأوروغواي بنتيجة 1-1، قبل الخسارة على يد إسبانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية.