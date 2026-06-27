القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في وفاة الرئيس السابق للجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور خوسية راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش. وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور خوسية راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش. وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.