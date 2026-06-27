السعودية تؤكد أهمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز العمل متعدد الأطراف

البلاد (نيويورك)
أكدت المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، الأهمية المحورية لميثاق الأمم المتحدة، بوصفه الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي، مشددةً على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، بمناسبة الذكرى الثمانين للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التحديات العالمية المتزايدة تستوجب تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، والتمسك بمقاصد ومبادئ الميثاق، باعتبارهما أساسًا لصون السلم والأمن الدوليين.
وحث على التطبيق العادل والمتسق لمبادئ الميثاق على جميع الدول، بما يعزز مصداقية النظام متعدد الأطراف، ويقوي الثقة في المؤسسات الدولية.
ودعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز فاعلية الأمم المتحدة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية، بما يخدم جميع الدول الأعضاء.
وجدد الدكتور الواصل التزام الدول العربية بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن التعاون الدولي وتعددية الأطراف يمثلان السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر أمنًا وعدلًا وازدهارًا.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، بمناسبة الذكرى الثمانين للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التحديات العالمية المتزايدة تستوجب تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، والتمسك بمقاصد ومبادئ الميثاق، باعتبارهما أساسًا لصون السلم والأمن الدوليين.
وحث على التطبيق العادل والمتسق لمبادئ الميثاق على جميع الدول، بما يعزز مصداقية النظام متعدد الأطراف، ويقوي الثقة في المؤسسات الدولية.
ودعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز فاعلية الأمم المتحدة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية، بما يخدم جميع الدول الأعضاء.
وجدد الدكتور الواصل التزام الدول العربية بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن التعاون الدولي وتعددية الأطراف يمثلان السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر أمنًا وعدلًا وازدهارًا.