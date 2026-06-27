السياسة

الرئيس الأمريكي: طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت سفنًا في مضيق هرمز

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1448 هـ      27 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه نحو سفن كانت تعبر مضيق هرمز.
وقال ترمب اليوم في منشور له على منصة تروث سوشال :”إن إحدى الطائرات أصابت السطح العلوي لسفينة شحن، ما أدى إلى وقوع أضرار، إلا أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها”، مشيرًا إلى إسقاط الطائرات الثلاث الأخرى.
وعدّ الرئيس الأمريكي الحادث انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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