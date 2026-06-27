الرئيس الأمريكي: طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت سفنًا في مضيق هرمز

البلاد (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه نحو سفن كانت تعبر مضيق هرمز.
وقال ترمب اليوم في منشور له على منصة تروث سوشال :”إن إحدى الطائرات أصابت السطح العلوي لسفينة شحن، ما أدى إلى وقوع أضرار، إلا أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها”، مشيرًا إلى إسقاط الطائرات الثلاث الأخرى.
وعدّ الرئيس الأمريكي الحادث انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال ترمب اليوم في منشور له على منصة تروث سوشال :”إن إحدى الطائرات أصابت السطح العلوي لسفينة شحن، ما أدى إلى وقوع أضرار، إلا أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها”، مشيرًا إلى إسقاط الطائرات الثلاث الأخرى.
وعدّ الرئيس الأمريكي الحادث انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.