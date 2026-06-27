المحليات

“التجارة” تحذر من مواقع وهمية تنتحل صفتها

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1448 هـ      27 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

حذّرت وزارة التجارة من مواقع إلكترونية وأشخاص ينتحلون صفتها، مستغلين محركات البحث بادعاء استقبال بلاغات المستهلكين، مؤكدة أن هذه الجهات غير رسمية ولا تمت للوزارة بصلة.

وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي قنوات غير معتمدة، داعيةً المستهلكين إلى استخدام قنوات الوزارة الرسمية فقط لتقديم البلاغات والاستفسارات.

وأوضحت الوزارة أن خدمة البلاغات متاحة عبر الرقم الموحد 1900 وتطبيق بلاغ تجاري، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة أي محاولات احتيالية تستغل اسمها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بكل حزم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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