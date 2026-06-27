“التجارة” تحذر من مواقع وهمية تنتحل صفتها

حذّرت وزارة التجارة من مواقع إلكترونية وأشخاص ينتحلون صفتها، مستغلين محركات البحث بادعاء استقبال بلاغات المستهلكين، مؤكدة أن هذه الجهات غير رسمية ولا تمت للوزارة بصلة.

وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي قنوات غير معتمدة، داعيةً المستهلكين إلى استخدام قنوات الوزارة الرسمية فقط لتقديم البلاغات والاستفسارات.

وأوضحت الوزارة أن خدمة البلاغات متاحة عبر الرقم الموحد 1900 وتطبيق بلاغ تجاري، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة أي محاولات احتيالية تستغل اسمها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بكل حزم.