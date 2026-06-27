920 قتيلًا.. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا العاصمة الفنزويلية كاراكاس والمناطق المحيطة بها إلى 920 قتيلًا وفق إحصاءات أولية، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألف شخص.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان أن فرق إنقاذ من 17 دولة بدأت الانتشار للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين، في وقت أعلنت فيه السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الكارثة.

ويُعد الزلزالان من أقوى الهزات التي تشهدها فنزويلا منذ أكثر من قرن، إذ تسببا في إخلاء عدد كبير من المباني في المناطق المتضررة، بينما وصلت الهزات الارتدادية إلى مناطق بعيدة، من بينها أجزاء من غابات الأمازون البرازيلية.