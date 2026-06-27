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إغلاق مركز بيانات الحج والعمرة بعد الانتقال للحوسبة السحابية

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1448 هـ      27 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعلن وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، اكتمال إغلاق مركز بيانات معلومات الحج والعمرة بعد الانتقال الكامل للحوسبة السحابية، في خطوة تعزز استمرارية الأعمال، وترفع جاهزية البنية التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الربيعة إن المركز الذي أنشئ عام 2002، “قاده زملاء كثر على مدار هذه السنين وأبدعوا خلال الفترة الماضية، وهم الآن يستكملون الإبداع والتطوير بالانتقال إلى الحوسبة السحابية، وإغلاق المركز لضمان استمرارية الأعمال وجودتها والسرعة في التجاوب مع أي متطلبات تقنية”، مؤكدًا الاستمرار في هذا التطوير لخدمة ضيوف الرحمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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