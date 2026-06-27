إغلاق مركز بيانات الحج والعمرة بعد الانتقال للحوسبة السحابية

أعلن وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، اكتمال إغلاق مركز بيانات معلومات الحج والعمرة بعد الانتقال الكامل للحوسبة السحابية، في خطوة تعزز استمرارية الأعمال، وترفع جاهزية البنية التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الربيعة إن المركز الذي أنشئ عام 2002، “قاده زملاء كثر على مدار هذه السنين وأبدعوا خلال الفترة الماضية، وهم الآن يستكملون الإبداع والتطوير بالانتقال إلى الحوسبة السحابية، وإغلاق المركز لضمان استمرارية الأعمال وجودتها والسرعة في التجاوب مع أي متطلبات تقنية”، مؤكدًا الاستمرار في هذا التطوير لخدمة ضيوف الرحمن.