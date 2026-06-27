أمير المدينة المنورة يرعى انطلاق موسم تمور المدينة 2026 في 20 يوليو المقبل

البلاد (المدينة المنورة)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، تنطلق فعاليات موسم تمور المدينة 2026 خلال الفترة من 20 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل، في سوق التمور الجديد بالمدينة المنورة، بمشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين ورواد الأعمال والجهات ذات العلاقة بقطاع التمور.
يأتي الموسم تحت شعار “من بركة الأرض إلى العالم”؛ بهدف إبراز المكانة الثقافية والاقتصادية لتمور المدينة المنورة، وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا بوصفها أحد أبرز المنتجات الوطنية الإستراتيجية، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الصادرات غير النفطية.
ويتضمن الموسم مجموعة من الفعاليات والبرامج المتخصصة التي تسلط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية للتمور، وتستعرض أحدث التقنيات والصناعات التحويلية المرتبطة بها، إضافة إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال السعوديين في مجالات الزراعة والابتكار الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويخصص الموسم منطقة لخيرات المدينة تضم 28 جناحًا لعرض وتسويق منتجات التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها، إلى جانب منافذ للأسر المنتجة والمنشآت الغذائية، بما يسهم في دعم المنتجات المحلية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع.
كما يشهد الموسم إقامة حراج يومي للتمور النادرة والمتميزة، يبدأ عند الساعة السادسة مساءً، ويجمع المزارعين والتجار والمهتمين لتداول مختلف أنواع التمور بالجملة، بما يعزز الحركة التجارية ويرفع من كفاءة التسويق الزراعي.
ويُعد موسم تمور المدينة منصة متكاملة تجمع بين التراث والابتكار، وتسهم في تعزيز السياحة الزراعية والثقافية، وإبراز الإرث الزراعي العريق للمدينة المنورة، وترسيخ مكانة تمورها في الأسواق العالمية.
يأتي الموسم تحت شعار “من بركة الأرض إلى العالم”؛ بهدف إبراز المكانة الثقافية والاقتصادية لتمور المدينة المنورة، وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا بوصفها أحد أبرز المنتجات الوطنية الإستراتيجية، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الصادرات غير النفطية.
ويتضمن الموسم مجموعة من الفعاليات والبرامج المتخصصة التي تسلط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية للتمور، وتستعرض أحدث التقنيات والصناعات التحويلية المرتبطة بها، إضافة إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال السعوديين في مجالات الزراعة والابتكار الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويخصص الموسم منطقة لخيرات المدينة تضم 28 جناحًا لعرض وتسويق منتجات التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها، إلى جانب منافذ للأسر المنتجة والمنشآت الغذائية، بما يسهم في دعم المنتجات المحلية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع.
كما يشهد الموسم إقامة حراج يومي للتمور النادرة والمتميزة، يبدأ عند الساعة السادسة مساءً، ويجمع المزارعين والتجار والمهتمين لتداول مختلف أنواع التمور بالجملة، بما يعزز الحركة التجارية ويرفع من كفاءة التسويق الزراعي.
ويُعد موسم تمور المدينة منصة متكاملة تجمع بين التراث والابتكار، وتسهم في تعزيز السياحة الزراعية والثقافية، وإبراز الإرث الزراعي العريق للمدينة المنورة، وترسيخ مكانة تمورها في الأسواق العالمية.