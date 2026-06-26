نيابةً عن الأمير سعود بن مشعل.. محافظ جدة يشهد تخريج الدفعة الرابعة من برنامج “البحر الأحمر للتدريب المهني”

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج “البحر الأحمر للتدريب المهني” البالغ عددهم 386 خريجًا وخريجة في مسار خدمات المطارات والضيافة الفاخرة وعمليات السياحة الصحية والاستشفائية، الذي نظمته شركة “البحر الأحمر الدولية”، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باجانو، وعدد من قيادات الشركة والجهات الشريكة.

وألقى كبير الإداريين المتحدث الرسمي في شركة “البحر الأحمر الدولية” أحمد غازي درويش كلمةً خلال الحفل أوضح فيها أن الشركة تحتفي بكفاءات وطنية أثبتت التزامها وطموحها طوال رحلتها التعليمية والتدريبية، مشيرًا إلى أن الخريجين يمثلون نموذجًا للقدرات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل قطاع السياحة في المملكة، وتجسيدًا لنجاح الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تأهيل الكوادر الوطنية.

وأفاد أن برامج التعليم وبناء القدرات في الشركة استفاد منها أكثر من 2400 شاب وشابة منذ إطلاقها، فيما تجاوز عدد الخريجين 1500 خريج وخريجة، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مشاركة السعوديين في نمو القطاع السياحي.

من جانبه، عدّ مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، برنامج “البحر الأحمر للتدريب المهني” نموذجًا وطنيًا ناجحًا لربط التدريب بالتوظيف، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات والخبرات النوعية يسهم في دعم القطاعات الواعدة وفي مقدمتها قطاع السياحة.

بعد ذلك، أُلقيت كلمة الخريجين، التي عبّروا فيها عن فرحتهم وسعادتهم بقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمةً للوطن والقيادة.

وفي ختام الحفل جرى إعلان التخرج وتسليم الشهادات، ومن ثم التُقطت الصور التذكارية مع سمو محافظ جدة.