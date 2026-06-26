مونديال 2026.. تركيا تودع بفوز مثير على أمريكا

حقق المنتخب التركي فوزًا مثيرًا على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة على ملعب إنجلوود بولاية كاليفورنيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ورغم أن نتيجة المباراة لم تؤثر على مصير المنتخبين، بعدما ضمن المنتخب الأمريكي التأهل وصدارة المجموعة مسبقًا، فيما ودعت تركيا المنافسات، فإن اللقاء شهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يخطف كان أيهان هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

بداية أمريكية قوية

ودخل المنتخب الأمريكي المباراة بتشكيلة شهدت تسعة تغييرات عن اللقاء السابق أمام أستراليا، ورغم ذلك افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق المدافع أوستون تراستي في الدقيقة الثالثة، بعدما استغل ركلة ركنية نفذها سيباستيان برهالتر ليسجل أول أهدافه الدولية بقميص المنتخب الأمريكي.

تركيا تقلب النتيجة

لم يتأخر الرد التركي كثيرًا، إذ نجح أردا جولر، نجم ريال مدريد، في تسجيل أول أهداف منتخب بلاده في البطولة عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف باريش ألبير يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينهي المنتخب التركي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2-1.

برهالتر يعيد أمريكا

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن سيباستيان برهالتر من إدراك التعادل في الدقيقة 49، بعدما استغل ارتباك الدفاع التركي إثر كرة ثابتة، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك، جامعًا بين التسجيل وصناعة الهدف في المباراة.

وشهدت المواجهة أيضًا عودة النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش للمشاركة لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال المباراة الافتتاحية، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 58، وكاد أن يمنح منتخب بلاده هدف التقدم في أكثر من مناسبة، إلا أن الحارس أوغورجان تشاكير تألق في التصدي لمحاولاته.

هدف قاتل

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه إلى التعادل، استغل كان أيهان حالة الارتباك داخل منطقة الجزاء الأمريكية، ليودع الكرة في الشباك في الدقيقة (90+8)، مانحًا المنتخب التركي فوزًا معنويًا في ختام مشواره بالمونديال.

ورغم الهزيمة، أنهى المنتخب الأمريكي دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب البوسنة والهرسك في دور الـ32، بينما ودع المنتخب التركي البطولة بعدما اكتفى بثلاث نقاط من ثلاث مباريات.