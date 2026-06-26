مونديال 2026.. اليابان تتأهل إلى دور الـ32.. والسويد من أفضل” ثوالث”

حجز المنتخب الياباني مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع نظيره السويدي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة على ملعب كنساس سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة.

وفرض الحذر نفسه على مجريات الشوط الأول، إذ تبادل المنتخبان السيطرة والاستحواذ دون خطورة حقيقية على المرميين، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد من الجانبين، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

مايدا يمنح اليابان الأفضلية

مع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب الياباني في فك شفرة الدفاع السويدي، بعدما افتتح دايزين مايدا التسجيل في الدقيقة 56.

إيلانجا يعيد السويد للمباراة

لم يتأخر رد المنتخب السويدي كثيرًا، إذ تمكن أنتوني إيلانجا من إدراك التعادل في الدقيقة 62، لتشتعل المواجهة خلال الدقائق المتبقية، وسط محاولات من المنتخبين لخطف هدف الفوز، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

اليابان تعبر.. والسويد تواصل المشوار

منحت نقطة التعادل المنتخب الياباني بطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ32 بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، خلف هولندا متصدرة المجموعة برصيد سبع نقاط.

ورغم احتلاله المركز الثالث برصيد أربع نقاط، نجح المنتخب السويدي أيضًا في حجز مقعده في دور الـ32 بعدما تأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، ليستمر في مشواره بالمونديال، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة رسميًا بعدما تذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.